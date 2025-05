De Bruyne verso il Napoli | è la settimana decisiva Trattativa ai dettagli fumata bianca attesa

Kevin De Bruyne è a un passo dal Napoli, e questa settimana si preannuncia cruciale per la conclusione della trattativa. Le ultime notizie parlano di dettagli finali da definire, con una fumata bianca attesa a breve. Un acquisto che potrebbe non solo rinforzare la squadra per la lotta allo scudetto, ma anche segnare un passo decisivo verso ambizioni europee. Il futuro del club si gioca in questi giorni.

È iniziata oggi la settimana decisiva per il colpo più atteso del mercato: Kevin De Bruyne al Napoli. Un regalo da scudetto, ma anche un manifesto per il futuro in Champions League. Il belga, che a fine giugno compirà 34 anni, ha chiuso ieri la sua avventura in Premier League entrando nel finale del match vinto dal Manchester City sul campo del Fulham. Un tributo meritato, tra lacrime e applausi. «Legend», ha scritto il club sui social. E dopo dieci stagioni, 422 presenze, 108 gol e sei campionati vinti, l'addio alla Premier apre ufficialmente una nuova fase della sua carriera...

Cosa riportano altre fonti

