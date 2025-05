De Bruyne stregato dai video dello scudetto del Napoli

Kevin De Bruyne, stella del calcio internazionale, è rimasto affascinato dai video della vittoria del Napoli nello scudetto. Questi momenti emozionanti hanno giocato un ruolo cruciale nella sua decisione di accettare un’offerta dal club partenopeo. Scopriamo il legame tra il talentuoso centrocampista e la squadra azzurra, che ha conquistato il cuore di milioni di tifosi.

I video della vittoria azzurra hanno stregato De Bruyne. I video della vittoria dello scudetto del Napoli hanno convinto definitivamente Kevin De Bruyne ad accettare . L'articolo De Bruyne stregato dai video dello scudetto del Napoli proviene da ForzAzzurri.net... 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - De Bruyne stregato dai video dello scudetto del Napoli

Guardiola scoppia in lacrime durante l’addio a De Bruyne: guarda un video e non trattiene l’emozione - Durante la festa di addio a de Bruyne, Guardiola si è commosso fino alle lacrime, lasciandosi andare in un pianto sincero davanti alle telecamere. 🔗continua a leggere

De Bruyne, che errore nel giorno del suo addio al Manchester City | VIDEO - Nel giorno del suo saluto ai tifosi del Manchester City, Kevin De Bruyne ha commesso un clamoroso errore a porta vuota durante la sfida contro il Bournemouth. 🔗continua a leggere

De Bruyne stregato dai video sullo Scudetto del Napoli mandati da Mertens e Lukaku - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino fa il punto della situazione in merito alle possibili mosse di mercato della SSC Napoli con l'arrivo di Kevin De Bruyne: 'Il belga è stato spettatore più che i ... 🔗Segnala informazione.it

IL MATTINO - De Bruyne è rimasto stregato dai video sullo scudetto di Lukaku e Mertens - Il Mattino propone un focus du De Bruyne, grande obiettivo di mercato del Napoli: "Il belga è stato spettatore più che interessato in questi giorni, guardando le immagini di una Napoli ebbra di gioia ... 🔗napolimagazine.com scrive

Tre colpi per il Napoli: De Bruyne verso la firma, David e Kiwior più vicini - Le grandi manovre, il grande fratello (del web) con la Premier sullo sfondo. Il Napoli si sta muovendo rapidamente sul mercato per piazzare subito tre pezzi da 90 nella rosa della prossima stagione ... 🔗Scrive ilmattino.it