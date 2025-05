De Bruyne Juventus De Laurentiis annuncia | So che ha già comprato una bellissima villa a Napoli ma… Ultimissime

In un’imminente svolta di mercato, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rivelato importanti novità riguardo a Kevin De Bruyne, centrocampista belga attualmente nella mira della Juventus. Nonostante la recente acquisizione di una villa a Napoli, le voci sul suo possibile approdo in azzurro si intensificano. Scopriamo insieme i dettagli di questo intrigante intreccio calcistico.

De Bruyne Juventus, nuovo annuncio di De Laurentiis: il centrocampista belga è vicinissimo al Napoli! Ecco cos’ha detto. Il Napoli esce allo scoperto e annuncia un nuovo aggiornamento che riguarda il mercato Juventus. Il club neo campione d’Italia in carica è veramente a un passo dall’ingaggiare Kevin De Bruyne. L’annuncio è stato dato dal presidente degli azzurri, Aurelio De Laurentiis nel corso di un’intervista rilasciata al TG2. Ecco le sue parole. PAROLE – « So che ha giá comprato una bellissima villa, questa mattina ho sentito lui, moglie e figlio in videochiamata. È ufficiale? No, non possiamo ancora dirlo finché non abbiamo qualcosa nero su bianco... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com