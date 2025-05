De Bruyne Juve l’ex Manna avvicina il belga al Napoli | Stiamo lavorando per vedere il traguardo L’annuncio ufficiale scuote il mercato

Un'importante notizia scuote il mercato calcistico: Giovanni Manna, ex dirigente della Juventus, annuncia che la trattativa per il trasferimento di Kevin De Bruyne al Napoli è in fase avanzata. Con dettagli logistici forniti da Aurelio De Laurentiis, si profila un possibile accordo ufficiale che potrebbe segnare una svolta significativa per entrambe le squadre. Rimanete aggiornati per ulteriori sviluppi.

De Bruyne Juve, Manna annuncia che la trattativa con il Napoli è vicina alla sua conclusione: l’annuncio ufficiale. Se Aurelio De Laurentiis ha dato dei dettagli più di carattere logistico sul possibile approdo al Napoli di Kevin De Bruyne, Giovanni Manna rivela i dettagli dell’affare. Intercettato dai microfoni di Rai 2, il DS azzurro ha reso noto lo stato avanzatissimo della trattativa che porterà il belga a sposare la causa dei campioni d’Italia. Ecco l’annuncio che taglia fuori dai giochi il calciomercato Juve. PAROLE – « Stiamo lavorando da tanto per De Bruyne: stiamo per vedere il traguardo... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - De Bruyne Juve, l’ex Manna avvicina il belga al Napoli: «Stiamo lavorando per vedere il traguardo». L’annuncio ufficiale scuote il mercato

