De Bruyne il Napoli allo scoperto | l’indizio social fa impazzire i tifosi

Il Napoli fa sognare i suoi tifosi con un indizio social che potrebbe annunciare l'arrivo di Kevin De Bruyne. Un sorriso e un messaggio enigmatico alimentano le speranze di una nuova era, dove il talento del centrocampista belga potrebbe rilanciare le ambizioni azzurre. Scopriamo insieme come questa possibile trattativa potrebbe segnare una tappa fondamentale per il club partenopeo.

Una frase sui social, un sorriso nei corridoi, un sogno che diventa reale: Napoli abbraccia il talento di Kevin De Bruyne. Gli azzurri alzano l'asticella, puntando a scrivere una nuova pagina di storia De Bruyne, il Napoli allo scoperto: l'indizio social fa impazzire i tifosi Ormai sembra davvero ad un passo. Con tutta probabilità, Kevin De Bruyne giocherà nel campionato italiano. A portarlo qui ci sta pensando il Napoli, che da settimane ha imbastito una trattativa che all'inizio sembrava velleitaria, una di quelle voci che fanno sorridere. E invece no. Pian piano è diventata concreta, tangibile, reale...

