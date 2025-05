De Bruyne ecco l’offerta del Napoli per convincere il calciatore; e sul mercato Manna non si limita al belga

Il Napoli si lancia in un ambizioso progetto di rafforzamento della rosa, focalizzandosi su Kevin De Bruyne con un'offerta maxi per convincere il calciatore a lasciare il Manchester City. Ma le strategie dell'area sportiva, guidata da Manna, si estendono oltre il talentuoso belga, per preparare una squadra competitiva nella prossima stagione.

Il Napoli prepara la maxi offerta per Kevin De Bruyne, ma non solo: Manna al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione Kevin De Bruyne ha scritto una pagina indimenticabile al Manchester City, dove in dieci anni ha collezionato 421 presenze e 108 gol, diventando più di un semplice calciatore: un artista

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa. continua a leggere

GAZZETTA - Napoli-De Bruyne, pronti 10 milioni alla firma e un biennale da 5,5 a stagione - Kevin de Bruyne è a un passo dal Napoli. Poteva sembrare impossibile fino a qualche settimana fa, oggi è realtà. Aurelio De Laurentiis, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sta per sistemare la ... Da napolimagazine.com

Napoli, De Bruyne è vicino! Colpo da 21 milioni in 2 anni, ma Manna non si ferma: tutti i nomi - Mercoledì l’incontro con gli agenti del belga: pronto un bonus di 10 milioni alla firma, più un biennale con opzione per il terzo anno ... Lo riporta gazzetta.it

De Bruyne-Napoli, offerta aumentata! Romano: "Kevin chiede una pausa di riflessione" - Ultimissime sulla trattativa tra il Napoli e Kevin De Bruyne. A fare il punto della situazione sul centrocampista belga, prossimo svincolato, ci pensa Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calcio ... Scrive msn.com