De Bruyne al Napoli? Juan Jesus gli scrive | Ti aspettiamo

Kevin De Bruyne, star del calcio belga, potrebbe presto vestire la maglia del Napoli dopo il suo addio al Manchester City. Il centrocampista, in uscita a parametro zero, è al centro delle attenzioni del club azzurro, fresco campione d'Italia. Juan Jesus ha già lanciato un messaggio ai tifosi, invitandoli a sognare grande con l'arrivo del talentuoso giocatore.

(Adnkronos) – Kevin De Bruyne è il desiderio proibito del calciomercato del Napoli. Dopo aver annunciato il suo addio al Manchester City, da cui si libererà a parametro zero, il centrocampista belga sta trattando con il club azzurro, fresco campione d'Italia, per un suo arrivo in Serie A. I tifosi partenopei, come sempre in questi ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa. 🔗continua a leggere

De Bruyne saluta il City, il commento di Juan Jesus fa impazzire Napoli - Juan Jesus "accoglie" Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato l'ultimo post con la maglia del Manchester City: " The Last dance" la didascalia. Oltre ... 🔗Scrive msn.com

De Bruyne al Napoli? Juan Jesus gli scrive: "Ti aspettiamo" - (Adnkronos) - Kevin De Bruyne è il desiderio proibito del calciomercato del Napoli. Dopo aver annunciato il suo addio al Manchester City, da cui si libererà a parametro zero, il centrocampista belga s ... 🔗Secondo msn.com

De Bruyne al Napoli, Juan Jesus fa sognare i tifosi: «Ti aspettiamo» - Napoli sogna, non solo per il quarto scudetto conquistato venerdì scorso contro il Cagliari. Nella giornata in cui gli uomini di Antonio ... 🔗Scrive msn.com