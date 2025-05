De Bruyne al Napoli? Juan Jesus gli scrive | Ti aspettiamo

Kevin De Bruyne, stella del calcio mondiale, è diventato il sogno proibito del Napoli dopo l'annuncio del suo addio al Manchester City. Con il contratto in scadenza, il centrocampista belga è in trattativa con il club azzurro, pronto a dare vita a un ambizioso progetto in Serie A. Juan Jesus ha già già fatto sentire il suo entusiasmo scrivendo "ti aspettiamo" sui social.

(Adnkronos) – Kevin De Bruyne è il desiderio proibito del calciomercato del Napoli. Dopo aver annunciato il suo addio al Manchester City, da cui si libererà a parametro zero, il centrocampista belga sta trattando con il club azzurro, fresco campione d'Italia, per un suo arrivo in Serie A. I tifosi partenopei, come sempre in questi casi, sono in fermento.

