De Bruyne al Napoli De Laurentiis annuncia | Ha già comprato una villa

Da una parte l’esaltazione per lo scudetto, dall’altra l’attesa per un rinforzo che sarebbe un vero colpo da novanta per tutto il calcio italiano. Il Napoli e i suoi tifosi hanno festeggiato il tricolore ottenuto venerdì 23 maggio, all’ultima giornata, grazie alla vittoria contro il Cagliari. E durante i festeggiamenti della squadra e dello staff in giro per la città, è stato il presidente Aurelio De Laurentiis a lanciare un messaggio su quello che potrebbe essere il colpo di mercato dell’estate 2025: Kevin De Bruyne. Le voci sull’arrivo del centrocampista ormai (quasi) ex Manchester City si sono rincorse per giorni ed è stato lo stesso patron a confermarle... 🔗 Leggi su Lettera43.it