De Bruyne al Napoli c’è la decisione del calciatore | spunta anche la data della chiusura

Kevin De Bruyne è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli. Dopo una stagione difficile, il club partenopeo ha ricevuto notizie positive: il calciatore belga ha preso una decisione definitiva. Venerdì scorso è stato un giorno storico per il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che ha riportato il tricolore a casa, alimentando ulteriormente le speranze dei tifosi per un futuro ricco di successi.

Adesso, però, è tempo di pensare al mercato e la società sarebbe già concentrata sul colpo che porterebbe Kevin De Bruyne in Campania...

Cosa riportano altre fonti

