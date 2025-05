Ddl Sicurezzascontri al corteo di Roma

Scontri a Roma durante la manifestazione contro il Ddl sicurezza, con i partecipanti che hanno tentato di forzare il blocco delle forze dell'ordine in via del Tritone. La protesta, inizialmente prevista in forma statica a piazza Barberini, si è trasformata in una situazione di tensione, mentre i manifestanti cercavano di raggiungere i palazzi istituzionali.

Roma, polizia carica il corteo durante la manifestazione contro il Ddl sicurezza