Ddl sicurezza | scontri in piazza a Roma fra polizia e manifestanti

A Roma, tensioni esplodono durante la manifestazione "No ddl Sicurezza - A pieno regime", con scontri tra manifestanti e polizia in via del Tritone e piazza Barberini. Nonostante la manifestazione fosse stata preavvisata in forma statica, i partecipanti hanno tentato di forzare il cordone di sicurezza, sollevando polemiche e preoccupazioni sul controverso decreto in discussione.

Libia: media, scontri davanti a sede governo a Tripoli, morto agente sicurezza - Scontri violenti si sono verificati a Tripoli, Libia, dove migliaia di manifestanti hanno tentato di assaltare la sede del governo di unità nazionale. 🔗continua a leggere

