Dazi Usa-Ue Trump rinvia di nuovo

Il presidente Donald Trump ha annunciato la proroga dei dazi sull'Unione Europea, rinviando la loro attuazione al 9 luglio. Questa decisione segue una discussione con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e arriva dopo le minacce di tariffe elevate sui prodotti europei. La situazione rimane tesa mentre le negoziazioni continuano.

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di prorogare i dazi Ue al 9 luglio dopo una telefonata con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Nei giorni scorsi il tycoon aveva minacciato di introdurre dal primo giugno tariffe del 50% sui prodotti europei, sostenendo che è difficile fare affari con l’Ue e che i negoziati commerciali sono in stallo. La scadenza del 9 luglio coincide con quella determinata dal rinvio di 90 giorni accordato da Trump ad aprile, dopo l’introduzione delle tariffe nei confronti di un lunghissimo elenco di Paesi. “L’Europa è pronta a portare avanti i colloqui in modo rapido e deciso... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Dazi Usa-Ue, Trump rinvia di nuovo

