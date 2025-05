Dazi Usa-Ue tregua in vista | Trump proroga la scadenza dopo telefonata con Von Der Leyen

Dopo giorni di crescente tensione commerciale, si scorge una luce di speranza nei rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti. Grazie a una fruttuosa telefonata tra Ursula von der Leyen e Donald Trump, è stata annunciata una proroga per la scadenza dei dazi, segnando un possibile passo verso una tregua. Le due parti sembrano avvicinarsi a una soluzione che potrebbe alleviare le tensioni economiche.

Dopo giorni di tensione commerciale, arriva una schiarita nei rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha annunciato una “ ottima telefonata ” con Donald Trump, che ha poi confermato l’intesa sui suoi canali social: la sospensione dei dazi al 50% sui prodotti europei è prorogata al 9 luglio 2025. Un segnale distensivo che arriva dopo settimane di allarme nei mercati. Venerdì scorso, la minaccia di dazi generalizzati da parte del presidente Usa aveva mandato in fumo 183 miliardi di euro nelle Borse europee, scatenando il panico tra investitori e imprese... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Dazi Usa-Ue, tregua in vista: Trump proroga la scadenza dopo telefonata con Von Der Leyen

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dazi, tregua temporanea tra USA e UE: Trump concede una proroga fino al 9 luglio - Nuovo capitolo nella guerra commerciale tra USA e UE: Trump congela le tariffe al 50% per l’Europa. Originariamente previste per il 1° giugno, le misure sono ora rinviate al 9 luglio. Segnala notizie.it

Borsa: Europa sale con listini Usa e tregua dazi, Milano +1,7% - Borse europee positive all'indomani della tregua pattuita tra Usa e Cina sui dazi, che spinge gli indici Usa. In Europa la migliore è Milano (+1,6%), seguita da Parigi (+1,5%). Più caute Londra (+0,65 ... Si legge su msn.com

Dazi, Usa e Cina ripongono le armi - Usa e Cina hanno raggiunto a Ginevra una tregua di 90 giorni sui dazi reciproci ma per ora non c'è alcuna garanzia che si trasformi in un cessate il fuoco duraturo. Riporta msn.com

??Large-Scale Attack on Moscow || Putin Rejected Zelenskyy's Truce