Dazi Usa rinviati al 9 luglio Ma così per le cantine italiane è impossibile fare piani di promozione a lungo termine

Il rinvio dei dazi statunitensi al 9 luglio rappresenta una sfida per le cantine italiane, che faticano a pianificare strategie promozionali a lungo termine. La decisione, frutto di un colloquio tra Trump e Von der Leyen, lascia però inalterata la pressione: le tariffe aggiuntive al 50% rischiano di trasformarsi in un embargo de facto sui vini europei, con ripercussioni significative sul settore vitivinicolo.

