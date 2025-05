Dazi Ue | Accelerano negoziati con Usa oggi nuovo contatto

I recenti colloqui tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, hanno posto l'accento sull'accelerazione dei negoziati sui dazi. La portavoce dell'esecutivo Ue, Paula Pinho, ha confermato che entrambi i leader hanno concordato di intensificare i contatti per affrontare le questioni commerciali in sospeso e rimanere in stretto coordinamento.

