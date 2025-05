Dazi Trump proroga al 9 luglio l’entrata in vigore delle tariffe all’Ue Ecco perché

Il Presidente americano Donald Trump ha annunciato la proroga al 9 luglio dell'entrata in vigore dei dazi del 50% su tutti i prodotti provenienti dall'Unione Europea. Questa decisione, comunicata anche dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, mira a dare ulteriore tempo per le negoziazioni e a considerare le implicazioni economiche. Scopriamo le ragioni dietro a questa scelta e le possibili conseguenze per il commercio transatlantico.

L'entrata in vigore dei dazi americani del 50% contro tutti i prodotti provenienti dall'Unione Europea è stata prorogata al 9 luglio. L'annuncio è stato dato, quasi in contemporanea, dal Presidente americano Donald Trump e dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. «Ho ricevuto una telefonata dalla Presidente della Commissione europea, che mi ha chiesto una proroga alla data del 1° giugno per l'entrata in vigore dei dazi contro l'Unione Europea. Ho acconsentito alla proroga – al 9 luglio – è stato un mio privilegio poterlo fare. La Presidente della Commissione ha detto che i negoziati inizieranno rapidamente», così si è espresso sul suo social network, Truth, il Presidente americano...

