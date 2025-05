Dazi Trump miliardi che vanno e che vengono | il più grande aggiotaggio della storia?

Nel panorama economico attuale, Donald Trump continua a manovrare i dazi in un gioco intricato che sta causando enormi flussi di denaro. Tra annunci e ripensamenti, le sue decisioni influenzano il mercato globale, condizionando i titoli azionari e suscitando interrogativi sul vero impatto di questa strategia, che si profila sempre più come un potenziale aggiotaggio senza precedenti nella storia.

(Adnkronos) – Donald Trump continua a 'giocare' con i dazi. La sequenza di annunci, ripensamenti, pause di riflessione, ultimatum e scadenze stanno però producendo un gigantesco spostamento di denaro. L'andamento dei titoli nelle Borse di tutto il mondo risentono ovviamente degli umori e delle parole del Presidente degli Stati Uniti.

