Dazi Trump | Entrata in vigore prorogata al 9 luglio

Donald Trump ha prorogato l'entrata in vigore dei dazi verso l'Unione Europea al 9 luglio, inizialmente prevista per il 1 giugno. Questa decisione mira a guadagnare tempo per proseguire i negoziati. L'accordo è stato raggiunto dopo una telefonata tra il presidente statunitense e la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in un contesto di tensioni commerciali in corso.

Donald Trump ha rinviato l’entrata in vigore dei dazi verso l’Unione Europea, inizialmente prevista per il 1 giugno, al prossimo 9 luglio. L’intento è quello di guadagnare tempo sui negoziati. L’accordo con i vertici europei è stato raggiunto dopo la telefonata di domenica con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea. Il presidente statunitense ne ha parlato a Morristown, nel New Jersey, mentre si preparava a tornare a Washington. “Ho accettato la proroga al 9 luglio 2025, ci riuniremo al più presto per vedere se riusciamo a trovare una soluzione”... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, Trump: “Entrata in vigore prorogata al 9 luglio”

Cosa riportano altre fonti

Trump rimanda i dazi del 50% per l'Ue, poi commenta la guerra in Ucraina: Non sono contento di Putin - Il presidente degli Stati Uniti ha accettato la richiesta della presidente della Commissione europea di spostare l'entrata in vigore dei dazi al 9 luglio per dare tempo ai negoziati. Intanto ha dichia ... Scrive msn.com

Le Borse oggi, 26 maggio. I dazi di Trump fanno respirare i mercati - Le Borse asiatiche procedono in ordine sparso nella prima seduta della settimana, Il sentiment dei mercati è dunque migliorato, pur restando incerto poiché i ... Come scrive repubblica.it

Trump rinvia dazi del 50% contro UE al 9 luglio - Il presidente Donald Trump ha accordato un’estensione del termine fino al 9 luglio per l’Unione Europea, evitando così l’imposizione immediata di tariffe del 50%. Dopo una conversazione telefonica con ... Lo riporta borse.it

Nuova ondata di dazi di Trump in vigore: «Per la Cina salgono al 104%»