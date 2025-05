Dazi Trump dice sì a von der Leyen | Tariffe del 50% all’Ue sospese fino al 9 luglio

Donald Trump ha deciso di sospendere le tariffe del 50% sull'Unione Europea, rinviando la loro attuazione dal 1° giugno al 9 luglio. La notizia arriva dopo un colloquio con Ursula von der Leyen, segnalando un passo positivo nelle relazioni tra Stati Uniti e UE. La decisione è stata comunicata dal presidente americano attraverso un post sulla piattaforma Truth.

Donald Trump ha congelato i dazi al 50% per l'Ue. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che le tariffe, destinate a entrare in vigore il 1° giugno, non verranno adottate fino al 9 luglio. In un post sul social Truth, il tycoon ha spiegato di aver deciso per la sospensione dopo un colloquio telefonico con Ursula von der Leyen. La scadenza del 9 luglio coincide con quella determinata dal rinvio di 90 giorni accordato da Trump ad aprile, dopo l'introduzione delle tariffe nei confronti di un lunghissimo elenco di paesi. "Oggi ho ricevuto una chiamata da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, che mi ha chiesto una proroga della scadenza del primo giugno per le tariffe del 50% in relazione al commercio e all'Unione Europea...