Dazi nuova giravolta di Trump | Ue mi ha chiesto uno stop fino al 9 luglio ho detto sì

In un clima di crescente tensione commerciale, Donald Trump annuncia una nuova giravolta sui dazi, accettando la richiesta dell'Unione Europea di un'interruzione fino al 9 luglio. Mentre le trattative tra Stati Uniti e UE proseguono con cautela, il presidente americano sottolinea l'importanza di tutelare i lavoratori statunitensi attraverso misure protezionistiche, in un contesto di incertezze e sfide economiche globali.

Mentre prosegue cauta la trattativa tra Stati Uniti e Ue, Trump afferma di aver imposto dazi reciproci per tutelare i lavoratori americani... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Dazi, nuova giravolta di Trump: «Ue mi ha chiesto uno stop fino al 9 luglio, ho detto sì»

Ne parlano su altre fonti

I bimbi uccisi in Ucraina e a Gaza, la «giravolta» di Trump sui dazi, i verdetti della Serie A - I corpi di cinque scialpinisti non ancora identificati sono stati ritrovati dal soccorso alpino svizzero sul ghiacciaio Adler, sul Rimpfischhorn, nella zona di Zermatt, a circa 4.000 metri di quota. Segnala corriere.it

Trump cambia idea e dice sì all'Ue: "Dazi al 50% sospesi fino al 9 luglio" - Il rinvio è stato deciso dopo un colloquio telefonico con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ... Si legge su today.it

Trump: «Unione europea mi ha chiesto di far slittare i dazi al 50% al 9 luglio e ho accettato» - Mentre prosegue cauta la trattativa tra Stati Uniti e Ue, Trump afferma di aver imposto dazi reciproci per tutelare i lavoratori americani ... Come scrive corriere.it

I DAZI di TRUMP: cosa sono e quanto rischia l'ITALIA