Dazi in Italia 25 mld per le imprese ma Urso sferza | Senza accordo si rischia escalation

L'Italia si sta preparando ad affrontare l'introduzione dei dazi, con stanziamenti di 25 miliardi destinati alle imprese, supportati da risorse del Pnrr, del Fondo di Coesione e di quello per il clima. Tuttavia, il ministro per le Imprese, Adolfo Urso, avverte che senza un accordo, il Paese rischia un'escalation di tensioni. I dazi rappresentano quindi un tema cruciale che va oltre l'aspetto commerciale, toccando anche la sfera politica.

