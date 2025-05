Dazi colpiscono case USA causano aumento prezzi dei mobili

L'introduzione di nuovi dazi negli Stati Uniti sta avendo un impatto diretto sui prezzi dei mobili, rendendo più oneroso l'acquisto di articoli per la casa. Questa situazione rappresenta uno degli effetti tangibili della guerra commerciale, portando a preoccupazioni crescenti tra i consumatori americani. In questo articolo esploriamo come le politiche tariffarie influenzino il mercato domestico, agitando le acque dell'arredamento quotidiano.

La politica tariffaria degli Stati Uniti sta facendo aumentare i prezzi dei mobili nel Paese, segnando uno dei primi chiari impatti della guerra commerciale sugli articoli per la casa di uso quotidiano. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma621610862161082025-05-26dazi-colpiscono-case-usa-causano-aumento-prezzi-dei-mobili Agenzia Xinhua... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Dazi colpiscono case USA, causano aumento prezzi dei mobili

Dazi, Ue: "Accelerano negoziati con Usa, oggi nuovo contatto" - Accelerare i negoziati sui dazi. E' quanto - secondo la portavoce capo dell'esecutivo Ue, Paula Pinho - hanno concordato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente ... 🔗Scrive msn.com

Dazi, la scossa dei mercati che può fermare Trump. E i grandi fondi Usa potrebbero guidare la rivolta - Il colpo s’è sentito. Con un solo cinguettio Donald Trump ha cancellato un mese e mezzo di speranza. Al Festival dell’Economia di Trento, decine di economisti ... 🔗Segnala ilgazzettino.it

Trump dice sì a von der Leyen. “Dazi Ue al 50% sospesi fino al 9 luglio” - L’annuncio dopo la telefonata con la presidente della Commissione: “Ho prorogato la scadenza del primo giugno. I team negoziali si riuniranno rapidamente per ... 🔗Lo riporta repubblica.it