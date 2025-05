Davidovich Fokina o Lehecka | comunque vada un terzo turno non semplice all’orizzonte per Sinner

Nel torneo di Roland Garros, Jannik Sinner si prepara ad affrontare un terzo turno complesso, con avversari come Davidovich Fokina o Lehecka in arrivo. Nei tornei del Grande Slam, la fase dei sedicesimi di finale si rivela spesso insidiosa, e il cammino di Sinner non fa eccezione. Un'analisi delle sfide che lo attendono nella competizione francese mette in evidenza la difficoltà dell'impresa.

Il percorso nei tornei del Grande Slam riserva, molto spesso, un ostacolo insidioso quando gli atleti arrivano nei sedicesimi di finale. Un rapido sguardo al cammino che attende Jannik Sinner nel torneo francese conferma questa tendenza. A livello di terzo turno il numero uno del mondo dovrebbe incrociare il vincente del match tra lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie numero 26, e il ceco Jiri Lehecka. Il giocatore iberico ha debuttato nel torneo superando la battaglia con il connazionale Pablo Llamas Ruiz, battuto, in poco più di tre ore, con lo score di 6-3 6-2 6-7(4) 6-3. Nelle ultime due uscite prima dello Slam francese Davidovich Fokina è stato travolto al secondo turno degli Internazionali d'Italia dall'olandese Jesper De Jong con un roboante 6-0 6-2 e ad Amburgo ha perso da Flavio Cobolli, poi vincitore del torneo, negli ottavi di finale...

