Davide Ancelotti saluta il Real Madrid | Un onore far parte di questa famiglia

Davide Ancelotti annuncia il suo commiato dal Real Madrid, esprimendo il suo onore nell'essere stato parte di questa prestigiosa famiglia calcistica. Figlio dell'acclamato allenatore Carlo Ancelotti, Davide ha condiviso un lungo messaggio di gratitudine sui social, riflettendo sull'esperienza e le emozioni vissute durante il suo periodo nel club spagnolo.

Davide Ancelotti, figlio di Carlo Ancelotti ex allenatore del Milan, lascia il Real Madrid: il lungo ringraziamento pubblicato sui social...

