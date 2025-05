David Tennant svela quale supereroe Marvel avrebbe voluto interpretare

In un recente evento a Londra, David Tennant ha svelato quale supereroe Marvel avrebbe desiderato interpretare nel Marvel Cinematic Universe. Sebbene non sia riuscito a ottenere il ruolo, ha espresso il suo apprezzamento per l'attore scelto. Scopri di più sulle rivelazioni dell'amato protagonista di Doctor Who e sul personaggio che lo ha affascinato.

Durante un evento che si è svolto a Londra, David Tennant ha parlato di un ruolo nel MCU che non è riuscito a ottenere, anche se approva l'attore scelto. David Tennant ha rivelato quale supereroe avrebbe voluto interpretare sul grande schermo. La star di Doctor Who ha infatti risposto alla domanda di un fan durante l'evento MCM Comic Con che si è svolto a Londra, occasione che gli ha permesso di condividere qualche curiosità sulla sua carriera. Il ruolo non ottenuto da Tennant L'attore britannico ha raccontato: "Per quanto riguarda i supereroi, avevo leggermente puntato la parte di Reed Richards e, sfortunatamente, sembra che siano andati in una direzione diversa"... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - David Tennant svela quale supereroe Marvel avrebbe voluto interpretare

