David Juventus conferme sull’incontro con l’entourage dell’attaccante! L’offerta migliore è di una rivale dei bianconeri Novità sul possibile colpo a parametro zero

David Juventus ha confermato l’incontro con l’entourage dell’attaccante, rivelando che l’offerta più allettante proviene attualmente dal Napoli, rivale dei bianconeri. Nel contesto di un possibile colpo a parametro zero, Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, ha fornito aggiornamenti significativi sulle trattative in corso. Scopriamo insieme le ultime novità sul futuro del calciatore.

DAVID – «Abbiamo accostato David al Napoli l'8 maggio. Pochi giorni fa abbiamo aggiunto che l'offerta migliore è del club di De Laurentiis. Venerdì sera abbiamo svelato un incontro in programma con la Juventus e fino a quel momento bisognerà aspettare».

