david colgan conquista il terzo posto alla 100 km del passatore

FAENZA (Ravenna) Ancora sul podio. Ancora un'impresa da parte di David Colgan, il triathleta delle Due Torri che in Romagna va sempre fortissimo. E in occasione della 100 chilometri del Passatore, David, che come lo scorso anno è stato assistito lungo il percorso dal fratello minore Andrea (che era in bicicletta per tenere il passo) chiude al terzo posto. David, che era partito con il pettorale numero due e gareggia con i colori dell' Atletica Castenaso Celtic Druid, si conferma al top e si migliore ancora. Rispetto alla passata stagione Colgan – applaudito al traguardo da mamma Paola, che è una delle sue prime tifose – si migliora di ben tredici minuti...