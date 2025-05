Darmian | PSG-Inter attenzione e spensieratezza! Loro grande qualità

In vista della finale di UEFA Champions League del 31 maggio, Matteo Darmian e Marcus Thuram sono stati intervistati durante l'open media-day. Dopo la conferenza stampa di Simone Inzaghi, i due calciatori hanno messo in luce l'importanza dell'attenzione e della spensieratezza come chiavi per affrontare la sfida contro il PSG, svelando la loro determinazione e il rispetto per l'avversario.

Dopo la conferenza stampa di Simone Inzaghi che ha aperto ufficialmente l’ open media-day organizzato oggi in vista del 31 maggio, la parola è passata ai protagonisti della finale di UEFA Champions League. Matteo Darmian e Marcus Thuram hanno risposto alle domande dei giornalisti presenti, compresa la nostra inviata Romina Sorbelli. INTER MEDIA-DAY: CONFERENZA STAMPA DARMIAN – TUTTE LE DICHIARAZIONI. Q uanta attenzione ci vuole difensivamente col PSG? Squadra fortissima non solo davanti, non a caso hanno raggiunto la coppa in Francia. Squadra ben organizzata con giocatori di grandissima qualità... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Darmian: «PSG-Inter, attenzione e spensieratezza! Loro grande qualità»

Como-Inter LIVE 0-0: occasione per Van der Brempt, poi Perrone salva tutto su Darmian - Nella 38ª giornata di Serie A, il match Como-Inter termina 0-0, regalando emozioni e spunti interessanti. 🔗continua a leggere

Como Inter LIVE 0-0: Perrone salva sulla linea su Darmian - Alle 20:45 al Sinigaglia il Como sfida l’Inter nell’ultima giornata di Serie A. Como Inter, un match decisivo e ricco di emozioni, pronto ad infiammare lo stadio. 🔗continua a leggere

LIVE – Inter media-day: Inzaghi, Darmian e Thuram in conferenza stampa - Oggi, 26 maggio, il BPER Training Centre di Appiano Gentile è il palcoscenico del Media Open Day UEFA, un evento di avvicinamento alla storica finale che incoronerà i nuovi campioni d’Europa. 🔗continua a leggere

LIVE FCIN1908/ PSG-Inter, Darmian: “Faremo di tutto per vincere la Champions” - L'esterno nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti presenti ad Appiano Gentile a cinque giorni dalla finale di Champions League ... 🔗Si legge su fcinter1908.it

Inter, Darmian: “Per me può essere l’ultima volta e voglio vivermi questi momenti” - A pochi giorni dalla sfida quindi ha parlato Matteo Darmian, durante il Media Day organizzato dall’Inter nella giornata di oggi, lunedì 26 maggio. 🔗Secondo gianlucadimarzio.com

Dimarco, Darmian, Zalewski e Carlos Augusto: la situazione e i tempi di recupero - Ma quando lo stesso Dimarco, Darmian, Zalewski e Carlos Augusto torneranno a disposizione di Simone Inzaghi? DIMARCO E DARMIAN Dimarco e Darmian, quest'ultimo alle prese con una distrazione ... 🔗msn.com scrive