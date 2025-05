Darmian | Istanbul ci ha portati qui! Inzaghi? Una grande persona

Matteo Darmian riflette sull'imminente sfida tra PSG e Inter, sottolineando l'importanza della figura di Simone Inzaghi. Durante il media open day, il difensore ricorda con emozione l'ultima finale a Istanbul e condivide il suo augurio di successo, evidenziando l'influenza positiva del suo allenatore. Le parole di Darmian dipingono un quadro di determinazione e rispetto, in vista della partita decisiva.

Darmian parla a cinque giorni da Psg-Inter nel media open day. Il difensore cita anche Simone Inzaghi, elogiandolo a dovere. ULTIMA FINALE COME DI AIUTO – Matteo Darmian a Sky Sport non dimentica Istanbul 2023: « Difficile rispondere, però, l’augurio era quello. Era stata una partita che poi nonostante la sconfitta ci ha insegnato tanto, ci ha fatto crescere tanto e ci ha permesso di essere qui oggi. Mai scontato arrivare in finale di Champions League, motivo di orgoglio e viviamo questa settimana nel migliore dei modi per arrivare a sabato e alzare questo trofeo tanto sognato ». AVVERSARI FORTI – Darmian spiega come fermare gli attaccanti del Psg: « Si fermano di squadra, dovremmo fare una partita molto attenta, non solo dal punto dei difensori, ma proprio di squadra... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Darmian: «Istanbul ci ha portati qui! Inzaghi? Una grande persona»

Conferenza stampa Darmian pre PSG Inter: «Cercheremo di mettere in difficoltĂ il PSG, Inzaghi un grande allenatore e una grande persona. Rispetto ad Istanbul vi spiego cos’è cambiato» - Nella conferenza stampa pre-partita contro il PSG, Matteo Darmian analizza le sfide che attendono l'Inter nella finale di Champions League. 🔗continua a leggere

Darmian: "Istanbul ha dato all'Inter la consapevolezza che ci mancava in Champions" - Nel giorno del media day dell'Inter ad Appiano, in vista della finale di Champions League, ha parlato anche Matteo Darmian in conferenza stampa: "Differenze con la vigilia della finale di Istanbul? Vi ... 🔗Secondo msn.com

Lautaro Martinez: «Istanbul ci ha fatto maturare». De Vrij: «Il percorso non è stato facile» - Sono tutti d’accordo i giocatori dell’Inter. La finale di Istanbul di due anni fa ha dato più consapevolezza alla squadra. Ora il destino ha dato all’Inter ... 🔗Segnala msn.com

Darmian: "Istanbul ci ha dato la consapevolezza che ci mancava" - Il difensore dell'Inter è intervenuto in conferenza stampa in occasione del Media Open Day in vista della finale di Champions League. 🔗Lo riporta corrieredellosport.it