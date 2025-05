Danze ottocentesche e romantici valzer per Note d' amore e passi di danza sul lago

Sabato 31 maggio, il Palazzo dei Capitani di Malcesine si trasformerà in un'incantevole cornice per un concerto ad ingresso libero, dedicato alle danze ottocentesche e ai romantici valzer. A partire dalle 21, melodie affascinanti e celebri romanze d'amore animeranno il lago, offrendo un'opportunità unica di immergersi in un'atmosfera di romanticismo e bellezza. Un evento imperdibile per gli amanti della musica e della danza.

Concerto ad ingresso libero offerto dal Comune di Malcesine. Sabato 31 maggio, alle 21, Al Palazzo dei Capitani a Malcesine. Valzer famosi e celebri romanze d'amore stenderanno un romantico tappeto di note su cui moveranno i passi di storiche danze ottocentesche sullo scintillante tappeto del...

