Dantebus oltre 60 000 opere per i concorsi internazionali E l’annuncio dei vincitori diventa un cortometraggio

Milano, 29 maggio 2025: il canale YouTube di Dantebus celebra un'edizione straordinaria dei Concorsi Internazionali, presentando oltre 60.000 opere. In un evento innovativo, l'annuncio dei vincitori prenderà vita attraverso il cortometraggio "Lo Spartito Magico", ispirato all'omonima opera di Sergi. Un'occasione imperdibile per scoprire i talenti emergenti e immergersi in un racconto magico e coinvolgente.

Milano – Giovedì 29 maggio 2025 alle ore 19, il canale YouTube di Dantebus ospiterà in diretta la premiazione dei Concorsi Internazionali Dantebus. Un’edizione straordinaria che affida l’annuncio dei vincitori a un cortometraggio dal titolo “ Lo Spartito Magico ”, tratto dall’omonima opera di Sergio Cirillo e prodotta da Dantebus. Le opere raccolte. Quest’anno Dantebus ha aperto i suoi concorsi anche a partecipanti del Regno Unito e degli Stati Uniti, raccogliendo oltre 60.000 opere: 7.660 racconti, 16.693 poesie, 15.283 dipinti e 17.144 fotografie. Temi forti e attuali — dall’amore alla maternità, dalla salute mentale alla guerra, fino alla condizione femminile e al rapporto con la natura — si intrecciano in un’unica narrazione corale che trova nella lirica una voce nuova e potente... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dantebus, oltre 60.000 opere per i concorsi internazionali. E l’annuncio dei vincitori diventa un cortometraggio

Dantebus, oltre 60.000 opere per i concorsi internazionali. E l’annuncio dei vincitori diventa un cortometraggio - Le classifiche stabilite da una giuria tecnica e una popolare (che ha votato sui social): racconti, poesie, dipinti e fotografie arrivate anche Regno Unito e Usa ... 🔗Come scrive ilgiorno.it

Dantebus, sono 12 gli artisti vincitori dei Concorsi Nazionali 2024 di poesia, racconti, pittura e fotografia - Sono 12 gli artisti vincitori premiati da Dantebus nei Concorsi Nazionali 2024. Tre opere vincitrici per ciascuna delle quattro categorie in gara, ovvero racconti, poesia, pittura e fotografia ... 🔗Segnala iltempo.it

Dantebus, nasce l’audioguida per le mostre di pittori e fotografi “non famosi”. E c’è anche il virtual tour per l’acquisto delle opere - Dantebus, casa editrice romana che conta anche 2 gallerie d’arte a Roma (via Margutta) e a Firenze (via Dello Studio, a due passi dal Duomo) e un social network di più di 130.000 iscritti ... 🔗Lo riporta ilgiorno.it