D’Ambrosio ammette | La finale di Champions è una cosa forte Sul futuro di Inzaghi dico questo

Danilo D’Ambrosio, ex calciatore dell'Inter, ha condiviso le sue riflessioni sulla imminente finale di Champions League tra Inter e PSG. In un'intervista esclusiva a Sportitalia durante un evento di beneficenza, D’Ambrosio ha commentato l'importanza di questa sfida e ha offerto la sua opinione sul futuro di Simone Inzaghi come allenatore. Scopriamo insieme le sue impressioni su questi temi cruciali.

D’Ambrosio ha parlato della finale di Champions League tra Inter e PSG, le dichiarazioni dell’ex nerazzurro verso la sfida. L’ex Inter Danilo D’Ambrosio ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sportitalia alla partita di beneficenza “Facciamo gol tra le stelle” dallo Sportitalia Village, organizzata dal difensore del Monza, Luca Caldirola in collaborazione con Sportitalia. Le dichiarazioni: ATTESA – «Come si vive una finale di Champions? Sono emozioni forti, non sai quando rigiocherai una partita del genere. Si spera che l’Inter faccia una bella partita, sarò lì a tifare i miei ex compagni con la mia famiglia, sono emozioni indelebili... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - D’Ambrosio ammette: «La finale di Champions è una cosa forte. Sul futuro di Inzaghi dico questo»

