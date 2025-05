Dall’IA al Vision Pro dal Mac Pro al gaming | le risposte che ci aspettiamo da Apple alla WWDC 25

Tra due settimane avrà inizio la WWDC 25, un evento atteso con particolare fervore. Gli occhi sono puntati su Cupertino, non solo per le novità dal mondo dell'IA e del Vision Pro, ma anche per le aspettative legate a Mac Pro e gaming. Quest'anno, Apple dovrà affrontare diversi temi lasciati in sospeso, attirando l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Cosa ci riserverà questa edizione?

