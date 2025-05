Dalle urne un test per i referendum di giugno

Nelle recenti elezioni amministrative, 126 Comuni si sono confrontati per il rinnovo delle giunte, anticipando i referendum di giugno. Tra i 117 comuni delle Regioni a statuto ordinario, spiccano Genova, Ravenna, Taranto e Matera, oltre a 9 comuni siciliani. Le votazioni, che si sono tenute nel weekend, rappresentano un importante test politico in vista dei futuri eventi referendari.

Erano 126 i Comuni chiamati domenica e lunedì al rinnovo delle giunte. Quelli delle Regioni a statuto ordinario 117 di cui 31 sopra i 15 mila abitanti e fra questi 4 capoluoghi: Genova, Ravenna, Taranto e Matera. A questi si aggiungevano i 9 comuni chiamati al voto in Sicilia. I ballottaggi si terranno l’8-9 giugno, in concomitanza con il voto sui cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza. E proprio in vista dell’appuntamento referendario l’affluenza al primo turno delle amministrative è stata seguita con particolare attenzione dal comitato promotore dei referendum. L’affluenza definitiva si è attestata al 56,29% in linea con il 56,32% della tornata precedente... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Dalle urne un test per i referendum di giugno

