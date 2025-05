Dalle date ai personaggi storici dalla famiglia agli eventi della politica italiana | guida al film Berlinguer - La grande ambizione Con un grande Elio Germano

Scopriamo insieme "Berlinguer - La grande ambizione", il film di Andrea Segre che illumina il percorso di Enrico Berlinguer, dalla sua vita privata agli eventi politici che hanno segnato l'Italia. Interpretato magistralmente da Elio Germano, il film non si limita a ritrarre i momenti iconici della sua carriera, ma si addentra anche nelle sfide e nelle ambizioni di un leader carismatico che ha lasciato un'impronta indelebile.

Tutti abbiamo in mente la folla oceanica che ha partecipato ai suoi funerali. O ai minuti drammatici del malore durante un comizio. Pochi, al cinema e in tv, si sono soffermati sulla strada stretta e impervia che ha affrontato per più di un decennio. Ci pensa Andrea Segre con il suo Berlinguer – La grande ambizione a raccontarci quel percorso difficilissimo.