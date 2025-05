Dalla scuola ai bar e centri estetici docenti di Sciacca creano tabelle in CAA per accogliere tutti

Nei giorni scorsi, a Sciacca, si è tenuta la Summer School "AbbracCiAA la Cultura", dedicata alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA). L'evento, organizzato nell'Aula Magna "Falcone e Borsellino" dell'Istituto Superiore "Don Michele Arena", ha visto la partecipazione di docenti e professionisti che hanno creato tabelle in CAA per garantire un'accoglienza inclusiva in scuole, bar e centri estetici, promuovendo l'inclusione sociale per tutti

