Dalla Juve al Milan | Igli Tare vuole lui è già al lavoro

Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, è già al lavoro per risollevare le sorti della squadra dopo una stagione deludente. Con zero titoli oltre alla Supercoppa, il club rossonero punta a rinvigorire il proprio organico, e Tare ha un obiettivo chiaro in mente: portare un ex giocatore della Juventus a San Siro per riportare il Milan a livelli elevati.

Igli Tare, diventato ufficialmente il direttore sportivo del Milan, ha già messo nel mirino un obiettivo nella sua nuova avventura rossonera Il Milan ha chiuso una delle stagioni più deludenti della storia recente. Supercoppa a parte, che sembrava essere una piccola flebile speranza per tutto il resto della stagione, i rossoneri hanno fallito tutti gli altri obiettivi: uscita di scena ai playoff di Champions League, sconfitta in finale di Coppa Italia e fuori dall’Europa in Serie A. Insomma, peggio di così non poteva andare e ora tocca necessariamente ripartire. Il problema è che molti protagonisti sono a rischio cessione, uno su tutti Tijjani Reijnders che sembra sempre più proiettato a salutare San Siro per approdare in Champions League... 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Dalla Juve al Milan: Igli Tare vuole lui, è già al lavoro

