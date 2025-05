Dalla Francigena alla via degli Abati Ferrari | Vanno potenziate le strutture di accoglienza

L'importanza della valorizzazione dei Cammini religiosi, come la Francigena e la Via degli Abati, è al centro del progetto del nascente Parco ecclesiale culturale. Manuel Ferrari, direttore dell’Ufficio beni culturali ecclesiastici, sottolinea la necessità di potenziare le strutture di accoglienza per promuovere un turismo sostenibile e favorire la conoscenza del patrimonio spirituale e culturale della diocesi.

«La diocesi è attraversata sul proprio territorio da diversi Cammini religiosi che il progetto del nascente Parco ecclesiale culturale vuole potenziare e far conoscere ancora di più». A parlare Manuel Ferrari - direttore dell'Ufficio beni culturali ecclesiastici – nell'ambito della presentazione...

