Dalla ferrovia Palermo-Catania ai fondi per le strade l' Ance | Sottratti 3 miliardi alla Sicilia

Negli ultimi tempi, la Sicilia ha subito un grave depauperamento di risorse, con circa 3 miliardi di euro sottratti e destinati al Nord. Questo taglio avviene in un momento cruciale, in cui l'isola è chiamata a svolgere un ruolo strategico nel ‘Piano Mattei’ e nell'espansione verso nuovi mercati in Africa e Medio Oriente, suscitando preoccupazioni e interrogativi sul futuro della regione.

"Alla Sicilia, nell'incredibile silenzio pressoché generale, circa 3 miliardi di euro vengono sottratti e dirottati al Nord proprio nel momento in cui le viene chiesto di assumere un ruolo strategico nell'ambito del ‘Piano Mattei’ e nell'apertura di nuovi mercati in Africa e Medio Oriente come... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Dalla ferrovia Palermo-Catania ai fondi per le strade, l'Ance: "Sottratti 3 miliardi alla Sicilia"

Alta velocità Palermo Catania a rischio, la siccità rallenta i lavori e “spariscono” i fondi del Pnrr - I lotti centrali non saranno ultimati in tempo e la cabina di regia romana pensa di spostare ad altre opere i fondi del Pnrr fin qui dedicati alla tratta ferroviaria ... 🔗Riporta blogsicilia.it

Pnrr, cancellato il treno veloce Palermo-Catania: "Fondi dirottati su altre regioni che si sono dimostrate pronte" - L'accusa del segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo: "Schifani, anziché convocare tardivamente i direttori generali accusati di essere responsabili dei ritardi nella spesa, dovrebbe a ... 🔗Scrive palermotoday.it

Linea ferroviaria Palermo-Catania fuori dal Pnrr, Rfi rassicura ma i sindacati attaccano: «Rischio ritardi» - Rete Ferroviaria Italiana conferma il completamento dell’opera con fondi alternativi, ma Cgil, Cisl e Uil lanciano l’allarme: «Mancano certezze su tempi e risorse». L'unica certezza è che non ci sarà ... 🔗meridionews.it scrive