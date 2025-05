Dalla Biennale a Moncalieri | il collettivo FC Bergman porta Works and Days alle Fonderie Limone

Martedì 3 giugno 2025, le Fonderie Limone di Moncalieri ospiteranno "Works and Days" del celebre collettivo belga FC Bergman. Vincitori del Leone d'Argento alla Biennale di Venezia nel 2023, il gruppo presenta un'opera che promette di incantare il pubblico, mescolando innovazione e approfondimento emotivo. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro contemporaneo.

Martedì 3 giugno 2025, alle ore 20.45, andrà in scena nella Sala Grande delle Fonderie Limone di Moncalieri "Works and Days" del collettivo belga FC Bergman, una delle compagnie più apprezzate della scena contemporanea europea, Leone d’Argento per il Teatro alla Biennale di Venezia nel 2023. Lo... 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Dalla Biennale a Moncalieri: il collettivo FC Bergman porta "Works and Days" alle Fonderie Limone

Intelligens. Naturale. Artificiale. Collettivo. Biennale Architettura - La 19' Mostra Internazionale di Architettura, dal titolo Intelligens. Naturale. Artificiale. Collettivo, curata da Carlo Ratti e organizzata dalla Biennale di Venezia, aprirà al pubblico da sabato 10 ... 🔗Come scrive villegiardini.it

Mark Bradford oltre la Biennale. Al via Process Collettivo - A Venezia l’emporio e la cooperativa hanno trovato la collaborazione di uno degli artisti protagonisti della 57esima Biennale d ... la visibilità che Process Collettivo potrà avere grazie ... 🔗Si legge su vita.it

Nuova Pallacanestro Marsala, partnership biennale con Moncalieri Basketball per far crescere il basket siciliano - L’accordo biennale rappresenta una svolta: per la prima volta il club agirà come punto di riferimento esclusivo per le attività di Moncalieri Basketball nell’intera regione. Giuseppe Grillo, ... 🔗Da marsalalive.it