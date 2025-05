Dal rinomato talent show televisivo a Rimini | Antonia Nocca protagonista nel pomeriggio del centro commerciale della città

Antonia Nocca, finalista dell'ultima edizione di "Amici di Maria De Filippi", sarà protagonista al Le Befane Shopping Centre di Rimini venerdì 30 maggio alle 17:30. Durante l'evento, la giovane artista napoletana presenterà e firmerà le copie del suo debutto discografico, l'EP intitolato "Relax", per celebrare insieme ai suoi fan questo importante traguardo nella sua carriera musicale.

