Dal rinomato talent show televisivo a Rimini | Antonia Nocca protagonista nel pomeriggio del centro commerciale della città

Antonia Nocca, finalista dell'ultima edizione di "Amici di Maria De Filippi", farà tappa al Le Befane Shopping Centre di Rimini il 30 maggio alle 17:30. La giovane artista napoletana presenterà il suo primo EP, "Relax", incontrando i fan per firmare le copie. Un'occasione imperdibile per vivere da vicino il talento di una delle nuove stelle della musica italiana.

Antonia, finalista dell'ultima edizione di "Amici di Maria De Filippi", nel pomeriggio di venerdì 30 maggio (ore 17:30) sarà a Le Befane Shopping Centre di Rimini per firmare le copie del suo primo EP, intitolato "Relax" assieme a tutti i suoi fan. Antonia Nocca, ventenne napoletana, si è...

