Dal Peloponneso a Pescara | motociclisti greci arrivano in città

Il 30 maggio, Pescara ospiterà 48 motociclisti greci provenienti da Kalamàta, Peloponneso, accompagnati da due rappresentanti istituzionali. Questa visita, organizzata in segno di amicizia e reciproco scambio culturale, vedrà i motociclisti accolti dal motoclub AbruzzOnTheRoad 2.0 A.s.d., rafforzando i legami tra le due comunità e celebrando la passione per le moto.

