Dal Napoli all’Inter Marotta ha la sua rivincita | il ribaltone prima del mondiale

Dal Napoli all'Inter, Marotta si prende la sua rivincita in un ribaltone che precede il mondiale. Dopo il acceso duello scudetto, con il Napoli in vetta per gran parte della stagione, l'Inter ha trionfato, culminando in un successo netto. Questo colpo di scena segna una nuova era per il club meneghino, mentre gli azzurri devono fare i conti con una stagione che non ha rispettato tutte le aspettative.

Per Napoli ed Inter, dopo il duello scudetto, bisogna registrare una rivincita di Marotta. Il duello scudetto tra il Napoli e l'Inter, di fatto, è terminato venerdì scorso con il successo finale della squadra guidata da Antonio Conte. Gli azzurri, infatti, hanno chiuso il campionato al primo posto con un punto di vantaggio sugli uomini di Simone Inzaghi. Questa sfida punto a punto tra Napoli ed Inter è stata davvero molto emozionante e corretta. Basta pensare solo ai complimenti reciproci pubblicati nei giorni scorsi sui propri canali social. Tuttavia, almeno in sede di calciomercato, bisogna registrare una rivincita dello stesso Beppe Marotta...

