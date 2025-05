Dal Mur quasi 19 milioni in Calabria per le borse di studio | fondi anche per la Mediterranea

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha assegnato 18.827.009,25 euro agli atenei calabresi per finanziare le borse di studio per l'anno accademico 2024/2025. Questo sostegno, rifornito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mira a incentivare l'accesso all'istruzione superiore e prevede fondi anche per l'Università Mediterranea, contribuendo così allo sviluppo educativo della regione.

