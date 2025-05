Dal massacro della scuola Diaz a questore di Monza | raccolta firme contro la nomina di Filippo Ferri condannato per i fatti del G8 di Genova

La nomina di Filippo Ferri come nuovo questore di Monza e Brianza, a partire dal 1° giugno, sta suscitando vivaci polemiche. Condannato per i fatti del G8 di Genova e coinvolto nel massacro della scuola Diaz, Ferri è al centro di una raccolta firme che chiede la revoca della sua posizione, sollevando interrogativi sulla sua idoneità a ricoprire un ruolo così significativo.

Sta facendo discutere, e non poco, la scelta del nuovo questore di Monza e Brianza. A partire dal 1° giugno, il ruolo sarà ricoperto da Filippo Ferri. Un nome che per molti non rappresenta un semplice dirigente di polizia, ma uno dei protagonisti – in negativo – di quanto accaduto all'interno della Scuola Diaz durante il G8 di Genova. Nel 2012, Ferri fu condannato in via definitiva a 3 anni e 8 mesi – e a cinque anni di interdizione dai pubblici uffici – per falso e calunnia, proprio per il ruolo avuto quella notte del 2001, quando secondo la Cassazione si compì un vero e proprio «massacro ingiustificabile»...