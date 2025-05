Dal mare lo spettacolo di Taranto di notte con le motonavi di Kyma Mobilità

Scopri la magia di Taranto di notte con le escursioni in motonave di Kyma Mobilità. A partire dal 1° giugno, potrai ammirare il fascino della città illuminata, riflessa nel mare, in un'esperienza unica che esalta la bellezza dei suoi due mari. Un'opportunità imperdibile per vivere un viaggio indimenticabile tra luci e atmosfere incantevoli.

Tarantini Time Quotidiano Taranto vista dal mare, anzi dai suoi due mari, è uno spettacolo straordinario, soprattutto se si ammira la sera, quando le luci si riflettono sulle acque e l’oscurità avvolge la città rendendola ancora più suggestiva. Da domenica 1° giugno riprendono le escursioni turistiche serali con le motonavi “Clodia” e “Adria” di Kyma Mobilità che, con partenza da Piazzale Democrate, durano circa un’ora e mezza. Questa è una esperienza straordinaria che permette, sia ai tarantini che ai turisti, di ammirare da una prospettiva nuova, quella del mare, gli scorci più suggestivi e le grandi bellezze della nostra città, nell’atmosfera suggestiva dell’imbrunire... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Dal mare lo spettacolo di Taranto di notte con le motonavi di Kyma Mobilità

