Dal Mare alle Alpi | la grande storia del motociclismo fa tappa ad Albaredo per San Marco

Il 1° giugno, Albaredo per San Marco si trasformerà nella capitale del motociclismo, accogliendo il motogiro “Dal Mare alle Alpi”, un evento promosso da APS Albaredo Promotion e patrocinato dai comuni locali. Saranno 30 gli equipaggi, con motociclette moderne e storiche, in arrivo da diverse città italiane come Pesaro e Brescia, pronti a vivere una giornata all'insegna della passione su due ruote.

© Sondriotoday.it - "Dal Mare alle Alpi": la grande storia del motociclismo fa tappa ad Albaredo per San Marco

