Dal Belgio confermano | Accordo tra il Napoli e De Bruyne

Il mercato del Napoli si infiamma con la conferma di un accordo tra il club partenopeo e Kevin De Bruyne. Sacha Tavolieri, esperto di calciomercato, ha rivelato in diretta a Radio CRC i dettagli di questa trattativa che potrebbe segnare un'importante svolta per la squadra di Spalletti. Scopriamo insieme le implicazioni di questa possibile acquisizione.

Conferme sull’arrivo di De Bruyne al Napoli In diretta ai microfoni di Radio CRC è intevenuto l’esperto di calciomercato Sacha Tavolieri, il quale ha confermato . L'articolo Dal Belgio confermano: “Accordo tra il Napoli e De Bruyne” proviene da ForzAzzurri.net... 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Dal Belgio confermano: “Accordo tra il Napoli e De Bruyne”

Napoli-De Bruyne, dal Belgio non hanno dubbi: la situazione - Il Napoli punta con decisione su Kevin De Bruyne, e secondo il giornalista belga Sacha Tavolieri, la trattativa procede senza incertezze. 🔗continua a leggere

In Belgio danno per fatto il “si” di De Bruyne al Napoli - In Belgio si diffondono voci sempre più insistenti su un accordo imminente tra Kevin De Bruyne e il Napoli. 🔗continua a leggere

Dal Belgio: "De Bruyne-Napoli, accordo trovato il 12 maggio. Attende solo di volare a Capodichino" - L'esperto di mercato belga Sacha Tavolieri ha riferito importanti aggiornamenti in merito al probabile passaggio in azzurro di Kevin De Bruyne. 🔗Scrive msn.com

Allegri, Napoli pronto e con mercato super: accordo De Bruyne, riecco David - De Laurentiis vuole evitare che Inter e Milan possano inserirsi nella trattativa. Al tecnico toscano le stesse cifre di Conte ... 🔗Segnala tuttosport.com

Dal Belgio: "De Bruyne al Napoli, cresce la fiducia: si può chiudere la prossima settimana" - Si ragiona sulle possibili visite mediche di Kevin De Bruyne, principale obiettivo di mercato della SSC Napoli. 🔗Lo riporta msn.com